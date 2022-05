Horváth Gréta élete január elején hatalmas fordulatot vett, miután férje, Meggyes Dávid úgy döntött, kilép az életükből. A helyzetet bonyolította, hogy Dávidról nem sokkal később kiderült, hogy egy párt alkot a Dancing with the Stars táncosnőjével, Stana Alexandrával.

Bár Grétát sokkolták a történtek, igyekezett csak magára figyelni: az elmúlt hónapokban közel 20 kilót fogyott, és karrierje is jól alakul. Az influenszer nemrég arról is vallott, hogy nyitott egy új párkapcsolatra, most pedig nagyon úgy fest, hogy már meg is találta azt a férfit, aki képes őt még inkább ragyogtatni.

A minap sokatmondó fotót osztott meg közösségi oldalán, amihez ezt írta: "Így nézek Rád... "

Gréta annyira gyönyörű vagy! Kívánom, hogy ez a pillantás olyan férfinek szóljon, aki megérdemel téged!

- írta egy hozzászóló, Gréta válaszára pedig nem kellett sokat várni:

Olyannak szól, köszönöm. 10000000x megköszönöm a Jóistennek

Később egy kérdezz-felelek játék keretein belül azt is elárulta, hogy soha nem volt egyedül, hála a családjának és a barátainak, most meg aztán pláne nincs egyedül, ami szintén arra utal, hogy újra rátalált a szerelem.