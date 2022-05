Szabó Franci, az Exatlon versenyzője Amerikában pankrátorkodik. Ehhez persze alaposan ki is kellett gyúrnia magát, ma már teljesen más a testfelépítése, mint az Exatlonban volt. Testét nem is rejti bő ruhák alá, szexibbnél szexibb felvételekt posztol közösségi oldalára. Így tett most is: egészen közelről mutatta meg izmost fenekét a követőinek.

A felvétel mellett szépen gyűlnek a dícsérő kommentek, volt, aki azonnal randira is hívta a pankrátornőt.