Ahogy arról mi is hírt adtunk, kisbabát vár Stohl András felesége, Vica. A színésznek nyáron születik ötödik gyermeke, akiről a minap az is kiderült, hogy kislány. A színész még februárban jelentette be az örömhírt.

Stohl most megosztott egy képet Vicáról, amihez a következőt írta: "Az én feleségem. A mi kislányunk."

