A Bors úgy tudja a Berki család egyik közeli barátjától, hogy Mazsit a férje halála óta sírógörcsök gyötrik. Nem tud aludni, és kínozzák a miértek. A házaspár tavaly év végén jelentette be, hogy a házasságuk zátonyra futott, ám mindent megtettek annak értedekében, hogy újra egymásra találjanak. Pszichológus segítségét kérték, és egy több hetes nyaralásra is elutaztak. Úgy tűnt, hogy sikerrel járnak, egy hete újra visszahúzták a jegygyűrűiket.

Korábban azt pletykálták, hogy beadták a válást is, de Mazsi akkor ezt cáfolta:

"Ez nem igaz! Valóban hullámzó a kapcsolatunk, de most újra közel kerültünk egymáshoz. Épp most húztuk vissza a jegygyűrűnket is, amivel a szerelmünket pecsételtük meg."

Berki Krisztián halála után azt nyilatkozta Mazsi, hogy kislányuk születése óta először mentek volna randizni a tragédia napján.