Berki Krisztián és Mazsi házassága válságba került, de azon vannak, hogy megmentsék a kapcsolatukat. Jelenleg külön élnek, de nemrég egy közös, családi utazásra indultak Mexikóba, mert addig nem adják fel, amíg egy hajszálnyi remény is van arra, hogy újra boldogok lehetnek együtt. Az utazásról természetesen fotókat is megosztanak, Mazsi egy lélegzeteállító helyről jelentkezett be. "A pillanatok, amiket teljes figyelemmel egymásnak ajándékozunk, az igazi értékek" - írta a képhez, ami reményt kelt a követőkben is, abban bíznak, hogy a pár visszatalál egymáshoz.