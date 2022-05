Hogy miért kerül valaki közel hozzánk, és a másik miért nem, annak titokzatos okai vannak, amit nem lehet megfogalmazni. De az ilyen csoda nagy érték, vigyázni kell rá.

Sokgyermekes anyának is van „kedvenc" gyereke, akkor is, ha ezt még maga előtt is titkolja. És van ember, aki lelkemnek-testemnek ismerős – a másik nem. Ahogy van, akivel szeretek beszélgetni, játszani, együtt tölteni sok időt, sőt még egy kicsit inni is – erre mondja a magyar, hogy „egyívásúak" vagyunk. Vagy még merészebben: szerelmetes barátaim. Ezek a legboldogabb kapcsolataink. Ha velük vagyok, észre sem veszem, hogy múlik az idő.





