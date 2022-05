Bódi család háza és kertje minden képzeletet felülmúl: medence, jakuzzi, egyedi tervezésű kemence és különleges növények találhatók benne. A feleség, Gina álmodta és tervezte meg a kert minden egyes pontját, a férj pedig igyekezett teljes mértékben megvalósítani az elképzeléseket.



"Minden egyes forintot, amit megkeresek, a családomra költök. Nekem az az elsődleges, hogy biztonságban és kényelemben tudhassam őket. A Bódi családra ez a jellemző, és igyekszem én is ezt továbbadni majd a gyerekeimnek" – mesélte a mulatós zenész, aki a nejével a Drágám, add az életed!-ben is megmutatja kettejük összhangját.



A kert ékköve a több mint háromszáz éves olajfa, amire Csabi nagyon büszke, ezért is kapott kiemelt helyet. A fát a koronavírus idején vásárolta, több száz kilométert utazott miatta.



"Majdnem meghaltam, de Isten segedelmével leküzdöttem a vírust! Bár a mai napig küzdök a mellékhatásokkal, például allergiás lettem a frissen vágott fűre, ezért is van műfüvünk. Az olajfa a Bibliában is szerepel, szimbóluma többek között a békének, a termékenységnek, a jólétnek" – sorolta a zenész.



