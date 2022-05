Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint a Jupiter a Kos jegyében jár, és szerencsét hoz, a Hold pedig a Mérlegben, ami a párkapcsolati kérdésekre helyezi a hangsúlyt. A szingli Kosnak ma érdekes, izgalmas találkozása lehet, de persze az is szükséges, hogy észrevegye a vágyakozó pillantásokat!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Nagyon kellemes napra számíthatsz: felhőtlen vagy és vidám, és ez a jókedv most a téged körülvevőkre is átragad. A családtagjaidnak valóban nagy szükségük is van a te lelki, szellemi támogatásodra. Főleg akkor, ha te vagy a családfő.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A hátráló Merkúr miatt egy távoli, rég elfeledett barátod találhat ma rád. A baj csak az, hogy maradt néhány tüske benned a régi időkből vele kapcsolatban. Ám hamarosan tapasztalhatod, hogy a barátság erősebb, mint a harag.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Érdekes időszak ez a mostani: olyan felismeréseid lehetnek, amik előre visznek, szinte észrevétlenül jutsz előbbre lelkiekben. Megérik benned egy újfajta érzés is, és ez fontos változások elindítója lesz.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Sokat gondolkodsz azon, hogy miként valósíthatnád meg egy célkitűzésédet, ami rendkívül erős motivációt jelent. Legyél optimista, merész, és mindent valóra válthatsz a Kos jegyében járó Jupiter erejével!

