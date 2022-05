Schobert Zalán az elmúlt időszakban hatalmas átalakuláson ment keresztül. A büszke édesapa közösségi oldalán mutatta meg, hogy a 11 éves kisfiúra rá sem lehet ismerni, annyit változott.

"Zalán, legkisebb Fiam egyéves átalakulása! Először is, nem volt rákényszerítve az Update! Ette az iskolai menzát, a gyorséttermi nuggets-t és úszott. Ennyi. Bal kép az eredmény. Csúfolták, beszóltak neki és nekem is! Megelégelte! Ő is! A sok tökéletes kommentelőt. Norbika a példaképe. 1 éve csak az update1.hu ételeit eszi. Menza off! Otthon Réka ránt neki csirkét Update panírban és állandóan engem kérdez mi, hány pont! Jobb oldalt az eredmény és még nem a vége! Nagyon-nagyon büszke vagyok rá! Lelkileg is más ember lett! Hát ennyire jó gyereknek a szénhidrátcsökkentett Update termék" - írta közösségi oldalán a büszke édesapa.