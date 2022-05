Az egyik friss videójában Rella elmondta, hogy az utóbbi időben rengeteg dologról kellett lemondania. A szokásosnál sokkal többet edzett, és az étkezésnél is minden grammra figyelnie kellett. Sokszor el is sírta magát, annyira elfáradt.

"Az is lehet, hogy beteg vagyok, nem tudom, de kicsit azt érzem, hogy ilyen végelgyengülésben vagyok. (...) Azt gondolom, hogy a kaját azt jól tartom, viszont nagyon türelmetlen vagyok és nagyon kevés energiám van. Ez úgy jön ki rajtam, hogy iszonyatosan fáradtnak érzem magam egyfolytában, napi hét kávét is megiszok és bármikor el tudnék aludni, nincs semmi energiám, mindenen olyan érzékeny vagyok és tudnék sírni, most is sírtam egyébként egy perce. Tegnap vagy tegnapelőtt edzés közben is sírtam" - mondta videójában Rella.



Rubint Rella május végén megy férjhez, és mindent megtesz azért, hogy addig megtartsa bomba formáját.