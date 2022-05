Horváth Éva a családjával hónapokra Balira költöztek, hogy elkerüljék a téli hideget. Habár már itthon is beköszöntött a jó idő, ők még kivárnak. Addig is szebbnél szebb fotókkal örvendeztetik meg a rajongókat. Évát fotózták már anyaszült meztelenül, és bikiniben is többször. Most ismét fürdőruhában jelentkezett be a partról kisebbik fia társaságában.