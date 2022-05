Tegnap megírtuk mi is , a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színháznál csókolozás közben kapták lencsevégre Molnár Andit és Szente Vajkot, akik között, úgy tűnik, jóval több van, mint barátság. A kapcsolatukról most megszólalt a rendező barátja.

A Blikk egyik szemfüles olvasója szúrta ki Kecskeméten Szente Vajkot és Molnár Andreát a minap. A kapcsolat köztük nagyon bensőséges volt, még egy csók is elcsattant. A rendező és táncművész kapcsolatáról most megszólalt Vajk egyik ismerőse.

"Még nagyon az elején tartanak, de jól érzik magukat egymás társaságában, és bár Vajk rendkívül elfoglalt, hiszen jelenleg is dolgozik a Most vagy soha! című filmen mint producer és forgatókönyvíró, valamint rendezőként a a Kőszívű - A Baradlay-legenda júniusi bemutatójára készül, ahogy alkalmuk nyílik rá találkoznak" - mesélte alapnak a rendező egyik barátja, aki azt is elárulta, hogy a szerelmesek között már az összeköltözés is szóba került.

"Nem kapkodnak el semmit, de mind a ketten komolyan vesznek egy kapcsolatot, ha belekezdenek. Egyelőre nem költöztek össze, de szóba került már kettejük közt, hogy a jövőben hogyan oldanák ezt meg. Nem sietnek, megfontoltan szeretnének belefogni a kapcsolatba" - folytatta Szente egyik ismerőse.