Dombóvári Vanda hosszú idő után ismét kamerák elé állt és elmesélte, hol tart most az élete. Kiderült, hogy a sok boldog pillanat mellett veszteség is jutott neki bőven az elmúlt években.

Dombóvári Vanda volt a Palikék Világa by Manna legutóbbi adásának vendége. Vandát korábban televíziós műsorvezetőként rendszeresen láthatták a nézők a képernyőn, azonban egy ideje visszavonult a televíziózástól.

A műsorvezető a beszélgetés során elárulta, hogy nemrég rátalált a régóta várt szerelem.

"Mostanában ráleltem életem szerelmére, úgy tűnik, hogy én mindent fordítva csinálok, életem végén fél lábbal a nyugdíj felé haladva lelem meg az igazit, azóta alszom jól, bár híresen rossz alvó voltam" – mondta Vanda, aki jelenleg szülővárosában, Gyulán él.

"Gyulán élek, és boldog is vagyok ott, de így, hogy a szerelem rám talált, van egy hatalmas tipródás, hogy hol is éljünk" – tette hozzá Vanda, akinek párja Budapest közelében él.

"Szívem szerint Gyulán öregednék meg, de nagyon nehéz ez az ingázás. Minden munkám ideköt Budapestre és környékére" – magyarázta a korábbi televíziós, aki jelenleg céges rendezvényeken, fesztiválokon vezet műsort, sőt gyermekműsorok házigazdájaként is tevékenykedik.

Dombóvári Vanda a gyermekéről és az anyává válás nehézségeiről is mesélt.

"Gergő, a fiam kilenc éves. Egy évvel ezelőttig az egész életemet neki áldoztam, de most is nagyon sokat teszek érte. Valamiért azt gondoltam, hogy szuper anya akarok lenni. Későn szültem. Nyilván voltak veszteségek, az ember nem úgy tervezi, hogy 38 évesen szül először gyermeket. Semmiért nem adnám őt természetesen, de sajnos van olyan, hogy a nők elveszítenek egy kisbabát, sokkal többször, mint azt sejtenénk. Ezek nagyon nehéz korszakok voltak, mindig igyekeztem visszavonultan kezelni, nem terhelni mást a problémáimmal. Már tudom, hogy ezekről egyáltalán nem baj, ha beszél az ember, sőt erőt adhat valaki másnak. Gergő megszületésénél azt éreztem, hogy minden energiámat bele kell fektetnem, és meg is érte. Tízszer annyit kaptam vissza, Gergő annyira jó gyerek, hogy nem is hiányzott a televíziózás"

– vallotta be.