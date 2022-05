A fiatalok az esküvő előtt házassági szerződést kötöttek, mivel a Beckham család 380 millió fontos vagyona egészen eltörpül a Peltz család 1,3 milliárd fontos vagyona mellett. Az ifjú pár szereti a luxust, a vagyonos szülők pedig mindent tmegtettek gyermekeik boldogságáért, így körülbelül 1,3 milliárd forintnak megfelelő dollárt költöttek az álomesküvőjükre.

A luxuslagzit a Vogue fényképsze fotózhatta végig, a napokban pedig meg is jelentek a hivatalos fotók. A képeken is jól látszik, hogy megannyi híresség is megjelent a nagy napon, például: Gordon Ramsay, a Spice Girlsből,Victoria Beckham egykori együtteséből Mel B és Emma Bunton, de ott volt a teniszező Serena Williams, illetve Victoria Beckham közeli barátja, Eva Longoria színésznő is.

