Ismét meglepő hiphop-számmal robbant PRIBELSZKI, aki a Pøla formációból kiválva közel egy éve saját útját járja - legutóbbi szerzeményei, a „Nem értem" és a „Nincs visszavonuló" pedig bemutatják, hogy is tud a színészként is szuperáló előadó a drilltől a trapen át szabadon alkotni, miközben végig önazonos marad. A „High School" pedig most mind közül a legszemtelenebb, aminek hátteréről így mesélt Pribelszki Norbi:

"Éppen akkor született az új dalom, a „High School", amikor kifelé tartottam a depressziómból és a jó dolgokat is kezdtem ismét észrevenni, beleértve saját magam. Arra koncentráltam, hogy igenis jó, amit csinálok, és gondolhatja a felszínen valaki, hogy ez beképzeltség, de kérdem én: ha magunkban nem hiszünk, hogyan szerethetne bárki más?"

Norbi ezúttal az eddigiekhez képest még őrültebb zenei alapot dolgozott ki, az izgalmas beateken pedig remekül fekszik az önironikus szöveg, ami kisebb fricskát is mutat a mai előadóknak.

Ami pedig a „High School" videóklipjét illeti, PRIBELSZKI színészi és forgatókönyvírói vénáját megmutatva gondoskodott arról, hogy épp annyira megbotránkoztassa, mint amennyire megnevettesse a közönséget!