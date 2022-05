A napokban Fashion Awards-díjjal jutalmazott szerző első könyve a Színfalak mögött – A magyar divat az elmúlt húsz év jelentős hazai divattervezőit- és márkáit foglalta össze. Ezúttal olyan fontos témákat hozott közel az olvasókhoz, mint a fenntarthatóság és az ökotudatosság.

A BOOOK Kiadó gondozásában megjelent kötet tulajdonképpen nem más, mint a hazai divatvilágból összegyűjtött sztorik, ökotudatos tervezőket és hírességeket bemutató portrék gazdag listája. Emellett olyan praktikákat mutat, tippeket ad, amelyekkel bárki könnyen eligazodik majd a divatnak ezen az új területén.

"Ezt a könyvet a felelős fogyasztóknak írtam, azért, hogy információkat kapjanak arról a divatvilágról, amely már járja a fenntarthatóság útját" - mondta Csalár Bence. "Azt remélem ettől a könyvtől, hogy az elolvasása után több megfontolt vásárló, tudatos divatfogyasztó lesz. Olyan, aki aztán magabiztosan szemlélődik, majd dönt a biopamut, az újrahasznosított anyagok, bőralternatívák, ökocímkék, a víztakarékos, kemikáliamentes ruhatisztítási tippek, kapszulakollekciók univerzumában."

A könyv külön figyelmet fordít a megfelelő hulladékgazdálkodás fontosságára, a fenntartható jövőben rejlő lehetőségekre, valamint az emberi felelősségre és az összefogás erejére egy tudatosabb életmód érdekében.

Ehhez természetesen a hazai divatvilág meghatározó márkáit, tervezőit is bemutatja. Szerepel benne többek között AGNESKOVACS, AIAIÉ BESPOKE DESIGN, ALMA VETLÉNYI, BALINTSARA BRIDALWEAR, BORBALA, BOTANIKA, DAIGE, DÜSK BUDAPEST, ESZKA, EVA REMENYI, FANNA POLEWEAR, FRANCISKA NÉMETH JEWELLERY, GABRIELLA VESZPRÉMI, HÉRIA ENAMEL, HIDEGVÉR, INQ CONCEPT, KISS TIBI, LINDA SIETO, LOVE THE ORGANIC, MRCARTERCO, NES SHOES, NON+, NUEN, PETRITY, PHILOMÉN, PLANTETHICS, PRINTA, ROMANI DESIGN, SECRET HUMANITY, SZAKACS NIKI TEXTILS, THERAINCOAT, THINWOOD, TIPTON EYEWORKS, TOUCH ME NOT, VANDA BERECZ, VENGRU, VENUSTAS WOMAN, VIKTORIAVARGABUDAPEST, WYHOYS, ZER JEWEL, ZIA BUDAPEST, ZSIGMOND. Az új generációt pedig Csókási Dorottya, Feng Ya Xian, Huszár Réka, Szigeti Orsolya és Vecsei Kinga Réta képviselik.

Ismert példaképeket is felsorakoztat a kötet, úgy mint: Antal Évi – A vászonzsákoslány, Eke Angéla – A művészi aktivista, Korn Anita – A ruhastoryk szerelmese, Kovács Adél – A minimalista alkotó, Lendvai Lilla – Az edukációs stylist, Majoros Zita – Az öko-úttörő, Munkácsi Brigitta – A zero waste nagykövete, Steiner Kristóf – A környezetvédő hedonista, Süle Kati – A kortalan innovátor, Szász Nóra – A természetbarát jogász, Szentesi Réka – A megfontolt divatkutató, Wertán Sára – A zöldotthon-teremtő.