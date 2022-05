A Polgár házaspár már többször is beszélt arról, hogy a fél életüket az Egyesült Államokban élik, mivel évente hat hónapot töltenek floridai otthonukban. A házat nemrég felújították, az eredményről pedig természetesen videót is készítettek, melyben arról is beszélnek, hogy mennyibe kerültek a munkálatok.

"Összességében a bútorokkal, amiket venni kellett, azzal együtt durván 50-55 ezer dollárba került. A teljes felújítás a burkolatokkal, bútorokkal, festéssel, vakolással, új konyhai gépekkel" – mondta Árpád.

Ez az összeg átszámolva nagyjából 18 millió forintnak felel meg. Tünde hozzátette, a felújításnak még közel sincs vége, jövőre a kertet fogják rendbe tenni.