Sokan azt hiszik, hogy a 2020 decemberében elhunyt Pécsi Ildikó fia, Szűcs Csaba és fogadott fia, L. Péterfi Csaba között ellentét van, és nem is állnak szóba egymással. Most kiderült, hogy ez egyáltalán nincs így, éppen ellenkezőleg.

Néhány nappal ezelőtt a TV2 reggeli műsorában, a Mokkában mesélt édesanyja fogadott fiával való kapcsolatáról Szűcs Csaba.

"Az ő szellemi örökségét tulajdonképpen Csabára bízta. Úgy látom, kicsit fel is mentett engem ezzel, mert furcsa hozzáállást szülne, ha az egyetlen fia állandóan nyüzsögne, hogy ezt-azt amazt csinálja. Időközönként beszélhetek vele a legnagyobb szeretettel és rajongással az édesanyámról és az édesapámról, Csaba pedig csodálatos dolgokat hoz létre, velem mindig egyeztetve" - fogalmazott Szűcs Csaba.

A témában a fogadott fiú, L. Péterfi Csaba is megszólalt.

"Sokan azt gondolják, mi tutira hadban állunk egymással, én "lenyúltam" Csaba örökségét, satöbbi. Miközben amit én teszek és csinálok, az egy feladat, ami szívből jön, és a tisztelet vezérli. És igen, maga Pécsi Ildikó készített fel engem erre a feladatra. Csaba a Mokkában nem is fogalmazhatta volna meg jobban a mi kettőnk "hagyatékát". Mert ő ezt nem tudná menedzselni, bonyolítani, szervezni, de ez nem is az ő dolga. Az ő feladata a szülei tisztelete, szeretete és átadni a két fiának ezt. Az én feladatom pedig ennek a két fantasztikus embernek az életútját bemutatni, és tenni azért, hogy soha ne felejtsék el őket. Ez is nagy munka. Hálás vagyok Csabának azért, mert tényleg soha nem szól bele ezekbe. Természetesen mindent egyeztetek vele, és ő pedig jön, ott van. Lehet, ez könnyűnek tűnik másoknak, de nem az. Ő nem "kimarad" ebből az egészből, hanem - fogalmazzunk úgy - ő a háttér, ami fontos. Ez a mi közös hagyatékunk Csabával"

- tette hozzá L. Péterfi Csaba.