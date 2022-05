A sportolőnő és férje 2019-ben veszítették el kisfiukat, aki alig 12 napot élt. Ha ez még nem lett volna elég, több mint egy éve Tóth Tímeánál mellrákot diagnosztizáltak. A betegséggel megküzdött, túl van több műtéten, kezelésekre és háromhavonta kontrollra jár. A harcban az tartotta benne a lelket, hogy tudta, ha meggyógyul, férjével újra szeretnének gyermeket vállalni. Erre hamarosan sor is kerülhet, ugyanis a kemoterápia előtt több embriót is lefagyasztatott a pár.

„Jól érzem magam, de persze járok kontrollvizsgálatokra háromhavonta. Ha ennyit vizsgálják az embert, nyilván találnak is valamit, s mint kiderült, a májamban van egy jóindulatú daganat, amit egyelőre kérdéses, hogy meg kell-e operálni. Mivel a bal mellemet levették, még júniusban egy helyreállító műtét vár rám. Implantátumot ültetnek be, újra teljesen szép mellem lehet. Úgy érzem, hála Istennek, most már ennek az egész folyamatnak a végén járok, és hamarosan kicsit fellélegezhetek" - mondta el a Blikknek a Ferencváros egykori válogatott kézilabdázója.