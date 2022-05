Hosszú folyamat eredménye volt, mire Linda feldolgozta a szakítás összes fázisát. Egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy ez részben tudatos volt, de magától is így alakult volna, hogy májustól decemberig tart majd a gyászidőszak. Egyszerre volt dühös és szomorú, haragudott a férjére és saját magára is, de ma már megbékélt a helyzettel és levonta a tanulságokat.

Az év elején még úgy nyilatkozott, hogy reméli, ezt a tudást egy esetleges új kapcsolatában majd hasznosítani tudja. Most pedig úgy tűnik, lesz alkalma erre, ugyanis alig pár hónappal a tavaly októberi válása után ismét rátalált a szerelem.

Nagyjából féléves ez az új kapcsolat Bencével, de két hónap után már össze is költöztünk, így együtt élünk most már négy hónapja. Egy lakóparkban laktunk és kutyasétáltatás közben találkoztunk először. Ebben a lakóparkban nagyon jó társaság verődött össze és így ismertem meg őt is. Ezután sokszor találkoztunk egymással kutyasétáltatás közben és így jöttünk össze végül

– idézte a Blikk Lindát, aki a Reggeliben mesélt új kapcsolatáról.