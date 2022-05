Gombos Edina évek óta Amerikában él családjával, az ottani hétköznapokat pedig előszeretettel mutatja be Youtube-csatornáján. Legutóbb abba avatta be a nézőit, hol szoktak vásárolni

Gombos Edina évek óta Amerikában él a családjával. Az egykori műsorvezető előszeretettel avatja be az embereket az ottani hétköznapokba, érdekesebbnél érdekesebb információkkal szolgál az amerikaik szokásairól is. Nemrég azt mutatta meg, hol vásárolnak, és pontosan mennyibe is kerül ott az élelmiszer. Kiderült, hogy ott 308 dollár, vagyis nagyjából 112 ezer forintot egy nagyobb bevásárlás. Ezen kívül azt is megmutatta, hogy hol lehet olcsóbban ruhákat venni. Úgy, mint itthon, Amerikában is az outletekben vásárolnak - írja a Ripost.

A műsorvezető korábban bevallotta, nem bánta meg, hogy elhagyta Magyarországot.