Immunvédelem, egészségügy és a sport ereje

A BioTechUSA-cégcsoportnál az elmúlt évben azon dolgoztak, hogy megtalálják a márkához legjobban illeszkedő karitatív célokat, szociális ügyeket. Ennek eredményeképpen jó szomszédokként támogatják azokat a közösségeket, amelyek otthont adnak irodájuknak, gyáraiknak és logisztikai központjaiknak, valamint értékteremtő civil szervezetek munkáját segítik. A sport erejével gyűjtenek karitatív célokra, melynek keretében beteg gyermekek gyógykezeléséhez járulnak hozzá, illetve endometriózissal küzdő nőket támogatnak. Kizárólagos magyar tulajdonban lévő vállalatként nagy hangsúlyt fektetnek az egészségügyben dolgozók immunvédelmének biztosítására és a kórházak felszerelésére is, például CTG-gépet és Inbody testelemző mérleget vásároltak. Eddig több mint 25 szervezetet támogattak mintegy 130 millió forint összértékben és csaknem 40 000 doboz terméket adományoztak.

Tulajdonosi szemlélet

A BioTechUSA felsővezetése, tulajdonosai számára a cég mottója, a 'The Feeling of Success' nemcsak egy szlogen, hanem komoly felelősséget is jelent. "Európa egyik legnagyobb sportcélú élelmiszer és étrendkiegészítő gyártójaként nagyon fontos számunkra, hogy világszerte milliókat motiváljunk arra: egészségesebb és sportosabb életet éljenek. Látunk magunk körül olyan sorsokat, élethelyzeteket, amik mellett a gazdasági sikereink tudatában egyszerűen nem tudunk elmenni. Ezért döntöttünk úgy, hogy társadalmi felelősségvállalási programunkat kiterjesztjük olyan támogatandó szervezetekre, amikkel tudunk azonosulni és még egy lépést teszünk környezetünk érdekében" - ez a meggyőződés hajtja Lévai Bálint vezérigazgatót, tulajdonost.

"Annak idején gyerekekkel kezdtem el foglalkozni, küzdősportra edzettem őket, ezért az én szívemhez különösen közel állnak azok az aktivitások, amelyek során hátrányos helyzetű, sportoló gyerekeket tudunk támogatni. Hiszen hol segítsen az ember, ha nem az élet elején? Annak a vállalatnak, aki gazdaságilag elért egy bizonyos érettségi szintre, annak kötelessége a környezetét is támogatni, így lesz egy egészségesebb, jobb és mosolygósabb társadalom Magyarországon" - mondta a programról Lévai Balázs.

Társadalmi párbeszéd és nagykövetek a program élén

A BioTechUSA számára az idei év célja, hogy folyamatosan keressék azokat az értékteremtési lehetőségeket, amikor nemcsak adhatnak, de sokrétű társadalmi párbeszédet is kezdeményezhetnek. „Büszkék vagyunk rá, hogy kampányainknak és médiamegjelenéseinknek köszönhetően milliókhoz juttatunk el olyan fontos szociális ügyeket, mint életmódváltás és prevenció, egészségmegőrzés, éhezés, időskori gondozás és gyermekvédelem. Fitt közösségünk bevonásával fontosnak tartjuk felkarolni mindazokat, akik kevésbé láthatóak, és olyan karitatív kezdeményezéseket is támogatni, akiknek kevesebb lehetőségük van segítséget kérni" - foglalja össze törekvéseiket Dr. Pintér DánielGergő vállalati kommunikációs és CSR vezető, aki örömét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a programhoz a közelmúltban Kovács-Nyári Diána színésznő és Kiss Jenő testépítő legenda is csatlakozott CSR nagykövetként. Mindketten évek óta tagjai a BioTechUSA csapatának, az eddigi sportolói és influenceri együttműködés pedig most új szintre lépett.

„Számomra a mosoly a legnagyobb ajándék a világon. A BioTechUSA-val az elmúlt húsz évben megszámlálhatatlanul sok emberhez juttattuk el közösen az egészséges életmód és a sport örömét. Boldog vagyok, hogy CSR nagykövetként ezentúl a mosoly nagykövete is lehetek, hiszen olyan helyekre kerülnek a támogatásaink, ahol a legnagyobb szükség van rá." - indokolja motivációját Kiss Jenő. „Törekszem arra, hogy ismertségemet olyan célokra használjam fel, amivel jó példát mutathatok másoknak. Kovács-Nyári Diána hozzátette : "Nőként és anyaként pedig mindannyiunknak megvan a lehetősége arra, hogy kicsit szerethetőbbé tegyük az otthonunkat és a környezetünket. Örülök, hogy CSR nagyköveti szerepemben a színpadon és a családom előtt is egyaránt büszkén képviselhetem a "Jót tenni jó" üzenet gondolatiságát".

A kezdeményezés a napokban saját aloldalt kapott, illetve elérhető a főoldalról is a "felelősségvállalás" menüpont alatt. Az aloldal célja a program részletes bemutatása, melynek keretében megismerhetjük a BioTechUSA társadalmi felelősségvállalási stratégiáját és annak főbb mérföldköveit. A teljes transzparencia jegyében a vállalat ezen a felületen tünteti fel az összes jótékony aktivitását és annak kapcsolódó híreit. Az idelátogatók többek között informálódhatnak arról, hogy a BioTechUSA milyen értékben, mennyi terméket adományozott, hány kampányuk volt, milyen szervezetekkel dolgozik együtt, milyen szakmai díjakat sikerült elnyernie, illetve aktuálisan milyen kampány fut éppen.