Május 26-án volt Berki Krisztián temetése. A búcsúztatón Berki Mazsi mellett Székely Zsolt mondott beszédet. Most kiderült, pontosan milyen szerepet játszott Krisztián életében a férfi.

Székely Zsolt és Berki csupán nyolc hónappal ezelőtt kerültek kapcsolatba, mégis testvéri viszonyban voltak.

„Egyik percről a másikra lettünk jóban, sosem tapasztaltam előtte ilyet, Krisztián sem. Új volt neki az érdek nélküli barátság, amit tőlem kapott, ezt sokszor el is mondta. Mintha testvérek lettünk volna" – mesélte kapcsolatukról Székely Zsolt a Storynak.

Krisztián barátja azt is elmondta, hogy nagyon sok hasonlóság van az életükben. Mindketten 1980-ban születtek, egykék voltak, raádásul még tetoválásaik is megegyeztek. A férfi elmondása szerint még nem is ismerték egymást, amikor Berki ugyanazt a motívumot varratta magára, mint ő.

Naponta hét-nyolc alkalommal is felkeresték egymást, hogy megosszák egymással életük történéseit, így túlzás nélkül állítható, hogy mindent tudtak a másikról.

„Volt olyan, hogy – bajai lévén – kocsiba ültem este, és 200 kilométerről hoztam fel neki gyógyszert, mert nem kapott és rosszul lett" – elevenítette fel a múltat Zsolt, aki azt is elárulta, hogy úgy volt, hamarsan Törökországba utaznak.