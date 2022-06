A különleges dolgok napja a péntek: sokaknak lehetnek megérzéseik, sőt, akár látomásaik is.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Pénteken számos kalandos helyzetre számíthatsz. Persze nem árt az óvatosság, hogy ebből a rengeteg energiából ne legyen feszültség. Ha bosszantó dologgal találkozol, a jókedved szinte azonnal dühbe csaphat át! Fontos, hogy megpróbálj uralkodni az indulataidon.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Némi káosz adódhat az életedben. Tudatosítsd magadban, hogy már sokkal nagyobb problémákat is megoldottál korábban. A nehézség elsősorban a lelkedben gyökerezik, akkor is, ha elsőre kívülről érkezőnek is tűnik. Ha erre ráébredsz, az már fél megoldás.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A munkahelyi problémáktól még pénteken sem tudsz szabadulni. Lélekben már a családi programokra készülsz, ideje is lenne kiereszteni a gőzt. Ehhez azonban ma még túl kell szárnyalnod önmagadat.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Uralkodó bolygód, a Hold pénteken még a jegyedben járva támogat, s a Halakban járó Neptunusszal nagyon kedvezően és igen intenzíven hat rád. Most különleges sugallataid, megérzéseid, álmaid lehetnek, s persze fontos, hogy hallgass is ezekre! Ösztöneid csalhatatlanul mutatják az utat.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Örömteli, gondtalan napra számíthatsz , és ezzel a vidám hangulattal szerencsére nem leszel egyedül. Felhőtlen és vidám emberek csatlakoznak társaságodhoz. Mintha mindenkire átragadna a derű, amit magadból árasztasz.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Jókedvű leszel pénteken, érzed ugyanis, hogy egy nehéz időszak végére értél. Most minden könnyedebb, minden simább. Meg is érdemled, hogy végre pihentetőbb időszak következzen - írja az Astronet.

