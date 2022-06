Miki korábban elmondta, hogy kislányuk, Nara érkezésére is sokat kellett várniuk, egy év folyamatos próbálkozás és kudarc után jelentkezett be a gólya Dudáséknál, most is sokáig próbálkoztak, majd, miután elengedték a babaprojektet, Ivett szinte azonnal várandós Ivett - írja a Blikk.

Hogy milyen nemű lesz a baba, azt az egész családdal egyszerre osztották meg egy lufi segítségével, amit az alábbi videón örökítettek és osztottak meg az Instagramon: