Ma nagyon harmonikus napot ígér a Hold és a Merkúr fényszöge, most igazán ügyesen és jól kommunikáljuk az érzéseinket.

Kos

A napi horoszkóp szerint a szerencse most leginkább pénzügyi téren szegődhet a nyomodba. Ha nem hiszel a szokásos negatív, visszahúzó hangoknak, akkor valóban jövedelmező dolgokba vághatsz bele. Keresd a jó lehetőségeket egy baráton keresztül!

Bika

Te általában türelmes típus vagy, ma mégis nehezedre eshet ezt a szép erényt gyakorolni. Ez természetes, hiszen egyre erősödő személyiséged érvényesülési utakat keres. Vannak, akik támadásnak érzik a közeledésedet. Válogasd meg az eszközeidet!

Ikrek

A Hold és a Merkúr fényszöge ma nagyon harmonikus napot ígér. Sikerül igazán jól kommunikálni az érzéseidet, és ez gördülékennyé tesz mindenfajta ügyet. Egy jó lehetőséget is kaphatsz a kedves kisugárzásodnak köszönhetően.

Rák

Ma nyugodalmasabb napod lehet, mint amilyenben tegnap volt részed. Még arra is lesz időd, hogy egy kicsit lazíts, barátkozz. Annál is inkább jól teszed, mert a mai napon egy olyan barátra akadhatsz, amilyen eddig még nem volt.

Oroszlán

Valamivel kapcsolatban több nehézséget is tapasztaltál az elmúlt időszakban, és ennek fordulópontját talán éppen a mai nap jelentheti. Rá kell azonban jönnöd, hogy a szelíd meggyőzéssel többet érhetsz el, mint akarnoksággal, konoksággal és pláne zsarnokoskodással.

Szűz

A Hold és Merkúr fényszöge ma nagyon szerencséssé tesz. Bármire is vágysz, bármit is szeretnél elérni, ma nagyon ügyesen tudsz lépéseket tenni érte, és másoktól is minden támogatást megkapsz - írja az Astronet.

