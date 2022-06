Hivatalosan is megérkezett a nyár, vele együtt pedig a forróság, és igen, a bosszantó rovarok is. Ha már úgy érzed, mindent megpróbáltál, hogy kiűzd a lakásból a legyeket, de semmi nem segített, hoztunk néhány bombabiztos tippet ellenük.

A szemtelen legyek nyáron mindenhol ott vannak: a kertben, az étkezőasztalon, a konyhában, és sokszor az alvást is ellehetetlenítik. Hiába van szúnyogháló az ablakon, egy-kettőre még azt is képesek kicselezni, csak azért, hogy felbosszantsák az embert. Most azonban a Ripost összegyűjtött néhány életmentő praktikát, melyekkel hatásosan távol lehet tartani őket.

Tarts rendet

A legyek sokszor a számukra vonzó szagokat követve tévednek be a lakásba, így ha odafigyelsz arra, hogy semmilyen ételmaradék ne legyen kint a lakásban, nagyobb eséllyel maradnak távol. A szemetes gyakoribb ürítése is segít.

Tegyél ki hagymát

A legjobb, ha megpucolsz egy fej hagymát, és beleszúrsz néhány szegfűszeget. Tedd a nyílászárók közelébe, és figyeld meg: kevesebb légy fog berepülni a lakásba.

Ültess növényeket

A bazsalikom, a levendula, a borsmenta és a muskátli illatát is utálják a legyek, így, ha ezek közül kiültetsz néhányat a balkonládákba, máris kevésbé lesz vonzó az otthonod számukra.

Pirospaprika

A pirospaprika illatát sem kedvelik, így ha a taktikai helyekre kiteszel egy tálkába egy keveset, máris elveszed a kedvüket attól, hogy berepüljenek a lakásba.

Citrom és szegfűszeg

Vágj fel egy citromot, szórj rá sok szegfűszeget, majd tedd az ablak közelébe. Itt szintén az illatok fogják távol tartani a legyeket.