Előző cikkünkben már megnéztük, hogy milyen a megjelenése a Kosoknak, a Bikáknak, az Ikreknek, a Rákoknak, az Oroszlánoknak és a Szűzeknek. Most pedig lássuk, hogy miképp fest általában egy Mérleg, egy Skorpió, egy Nyilas, egy Bak, egy Vízöntő és egy Halak.

Mérleg

A Mérlegek kifejezetten vonzó emberek, akiknek a testalkatuk arányos, az arcuk megnyerő, a hajuk dús, a tekintetük nyílt és bizalmat ébresztő. A jegy szülöttei tisztában is vannak előnyös külsejükkel, amelynek fenntartásával és ápolásával sokat is törődnek. Igényességük az öltözködés terén is megmutatkozik, mindig figyelnek a részletekre, és hogy minden mindennel harmonizáljon rajtuk.

Skorpió

Ha találkozunk egy Skorpióval, akkor nagy valószínűséggel elsőként a tekintetére leszünk figyelmesek. A Skorpiók szeme borongós és mély – szinte el lehet veszni benne –, ugyanakkor rejtélyes is. Testük formás, vonzó, érzéki és valami dominancia sugárzik egész lényükből. Ruhatáruk erőteljes darabokból áll, amelyek határozottságot sugallnak, megjelenésüket pedig szívesen teszik még emlékezetesebbé egy-egy csillogó, feltűnő kiegészítővel.

Nyilas

A Nyilasok tele vannak élettel és energiával, ezt pedig a testfelépítésük is jól tükrözi. A jegy szülöttei általában atletikus alkatúak, magasak, arcuk rózsás, hosszúkás formájú, hajuk rőtesen csillan. Az öltözködéssel nem sokat bajlódnak, inkább kikapnak valamit a szekrényből, és már szaladnak is.

Bak

A Bakok szívósak, kitartóak, ehhez pedig a fizikumuk is hozzájárul. A Bakok többnyire vékonyak, csontosak, végtagjaik hosszúak, fejformájuk ovális és egész testtartásukból, lényükből sugárzik a tekintély. Arcuk sok esetben sápadt, tekintetük távolságtartó, az idegenekkel szemben pedig kifejezetten rideg. Az öltözködésük is mértéktartó, többnyire a sötétebb színeket és a konzervatívabb szabásokat részesítik előnyben, bár a stílusosság is fontos a számukra.

Vízöntő

A Vízöntők nyugtalanok, örökmozgók, így a megjelenésük is leginkább ezt tükrözi: vékonyak, szikárak, rugalmasak és általában magasak. Tekintetük nyílt és tiszta, tele értelemmel. Orruk és álluk markáns, fogsoruk sok esetben szabálytalan. Öltözködésükkel szeretik meghökkenteni a környezetüket, így szívesen keverik a színeket és a stílusokat.



Halak

Aki egy Halak jegyben született szemébe belenéz, az elveszett, tekintetük ugyanis jóságos, álmodozó, ugyanakkor szinte hipnotikus. Olyan, mintha sokkal többet érzékelnének, mint amit a látható világ mutat magából. Az álmodozó, néha zavaros tekintethez sápadt, mégis bájos arc társul, míg alakjuk vonzó és kifejezetten szexi. Ruhatáruk légies, romantikus, a test körül kavargó darabokból áll, ez pedig csak még inkább erősíti nem evilági megjelenésüket.