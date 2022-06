Ugyan a bolygók szerint nem tűnik a legkedvezőbbnek és legnyugodtabb napnak ez a mostani vasárnap, mégis történhetnek váratlan, ám annál örömtelibb események is.

Kos

A napi horoszkóp szerint vasárnap ne tegyél semmit sem elhamarkodottan! Talán úgy érzed, ez most az utolsó lehetőség, és ha nem lépsz azonnal, lemaradsz a lehetőségről. Tudnod kell, a kapkodás nem biztos, hogy meghozza a várt eredményt. És nem is biztos, hogy később is ezt akarnád...

Bika

Volna bőven lelki teher, amit ki kellene dobnod, hogy igazán megvalósíthasd önmagadat. Ha képtelen vagy rá, hogy ezt egyedül megtedd, akkor kérj segítséget a legjobb barátodtól! Most minden lelki támogatást megkaphatsz...

Ikrek

Régóta forgatsz valamit a fejedben. Van egy titkos terved, ideje lenne felfedni a többiek előtt is. Csak akkor valósulhat meg az álmod, ha bátran beszélsz róla másoknak is. A terv, amit kigondoltál, örömben fogant és nagyon sok örömet hozhat...

Rák

Vasárnap lehetséges, hogy kicsit magányosnak, elhagyatottnak érzed magad. Hidd el, ez csupán múló hangulat. S ha figyeled a többieket, észre is veszed, hogy a szeretteid kimutatják feléd az érzéseiket! Engedj fel a zárkózottságból!

Oroszlán

Vasárnap végre megoszthatod egy hosszú távú tervedet, koncepciódat valakivel. Ne keseredj el, ha az nem talál azonnal kedvező fogadtatásra. Adj időt a gondolkodásra, majd hallgasd meg mások észszerű javaslatait is. Te is jobban jársz így.

Szűz

A bolygók szerint vasárnap kicsit szomorkás, komor lehet a hangulatod, de szerencsére ebből a borúlátásból kedvességgel ki lehet hozni téged! Persze te is próbálj kicsit jobban odafigyelni a többiekre, mert lehet, hogy valakinek épp a te támogatásodra van szüksége - írja Astronet.

