A Valmar egyik napról a másikra robbant be a köztudatba. Mostanság már nemcsak a fiatalok, de az idősebb korosztály is imádja a fiúkat, akik valódi slágergyárosok lettek. Marics Peti és Valkusz Milán minden héten járják az országot, így volt ez akkor is, amikor a szóban forgó videó készült.

A srácok éppen az egyik legnépszerűbb slágerüket adták elő az első zenekaros fellépésüken, amikor a színpad előtt az első sorban megjelentek az anyukáik. Milán alig tudta végigénekelni a rá eső részt az előtörő könnyektől, és a dal végeztével a közönségnek is bemutatták az anyukáikat, akiket jól meg is ölgelgettek.

A srácok egyébként megjárták Jordániát, ugyanis az Ázsia Expressz legújabb évadában az ő párosuk is szerencsét próbált. Ősztől a nézők is láthatják, meddig jutottak a versenyben.