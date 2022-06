Post Malone egyszerre két örömhírrel is szolgált a rajongóinak.

Még májusban derült ki, hogy a rapper 26 évesen édesapa lesz. Most a The Howard Stern Show vendége volt, ahol megosztotta a nagyvilággal, hogy megszületett első gyermeke, ráadásul eljegyezte a kedvesét is.

Malone éppen egy napját mutatta be a műsorvezetőnek, amikor ezt mondta: "Délután kettőkor keltem. Megcsókoltam a kislányomat, majd elmentem, és zenéltem egy kicsit".

Bár nem árulta el a titokzatos nő nevét, azt megosztotta, hogy a kapcsolatuk szintet lépett, és már jegyben járnak.