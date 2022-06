A '90-es évek abszolút emblémája az Ámokfutók gigasikere, „A hold dala", amihez a rádiók megkerülhetetlen szereplői, azaz a Fonogram-díjas lemezlovas Lotfi Begi, az első számú hangulatbiztos DR BRS és a DJ/producer Náksi készítettek egy vérpezsdítő klubverziót a nyár legforróbb alkalmaira. Az együttműködők között az eredeti felvétel megálmodóját, Kozsót is megtalálhatjuk.

Nem telhet el egy nyár sem nosztalgikus klubszámok nélkül, így Begi az utóbbi időkben igencsak rákapcsolt a slágergyártásra. A foci szerelmeseinek készült induló, a Dér Henivel közös „Freed From Desire" és a Zsaya zenekarral való kollaborációjában hallható Holdviola-átdolgozás, a „Bánat utca" mind egyből a YouTube felkapottak toplistáján landolt, s máris érkezik a következő bomba!

Az előadó ezúttal a legtüzesebb éjszakák egyik klasszikus kellékét porolta le és egyben kérte fel az átdolgozásaiért milliós nézettséget magáénak tudható DR BRS és az ismert lemezlovast, Náksit a szerzemény újragondolásához.

Kozso is szívesen fogadta a megkeresést, aki ennek apropóján egy személyes történetet is felidézett:

„Nagypapám faszobrász volt és nagyon megmaradt egy hold alakú, faragott műve. Annak idején gyerekként ez volt az első meghatározó pillanatom ezzel az égitesttel. Utólag visszagondolva azt érzem, ha nem írom meg ezt a dalt, talán abba is hagytam volna a zenélést!" – emlékszik vissza az énekes.

Az eksztatikus zenéhez egy igazán fűtött videóklip dukál, amihez a vizuális aláfestést klasszikus oldtimerek és a szerelem adták.

A debütáló track egyébként felkerül az ősszel érkező Fradi-albumra is a drukkerek nagy örömére, aminek egyik zenei producere és ötletgazdája Lotfi Begi volt és a „Freed From Desire" friss felvétele is helyet foglal majd!