A Fonogram-díjas lemezlovas, Lotfi Begi ezúttal hazánk legsikeresebb labdarúgó-csapata, a Fradi szurkolói számára készítette el az új dalát, amely a hamarosan megjelenő lemezén is helyet kap majd. A GALA formáció „Freed From Desire" című számának átdolgozásához a kirobbanó energiájú énekesnő, Dér Heni csatlakozott, aki több szállal is fűződik az előfutárhoz. A kilencvenes évek végén született nóta szinte mindenki számára nosztalgikus élmény.

A GALA eredeti felvétele nagyon sok nemzetközi válogatott, mint például a belgák elsőszámú kedvence annak euforikus hangulata miatt. Itthon is előszeretettel kántálják a zeneszámot a Fradi-drukkerek egy saját verzével kiegészítve, de eddig még nem született belőle hivatalos verzió

– mesélte Begi, aki Dér Henivel állt össze, rögtön megtalálva a közös hangot és elképzeléseket.

Dér Heni elárulta, mi miatt is fogadta szívesen a nagyszerű felkérést:

„Jugoszláviában született a nagyapám, és nagy focikedvelőként rádión keresztül hallgatta a mérkőzéseket. Egyszer lehetősége nyílt elmenni egy szerb-magyar meccsre a szerbek szurkolói oldalán, de titkon Fradi szurkolóként ment. Annyira kitört belőle egy magyar gólnál az öröm, hogy ujjongva felugrott mindenki nagy meglepetésére. Ez a rajongás és szeretet teljesen belém ivódott és viszem tovább."

Begi és Heni a Fradi idei bajnokavató ünnepségen mutatta be az átdolgozást élőben, 10 ezer ember előtt a Groupama Aréna zöld gyepén, amelyről videóklip is készült, elképesztően felfokozott hangulatot közvetítve. A „Freed From Desire" pedig még csak a kezdet, ugyanis hamarosan egy 12 szerzeményből álló Fradi-albumra készülhetnek a foci szerelmesei, aminek zenei producere és ötletgazdája Lotfi Begi, producertársa pedig Szakos Krisztián.

A dalt és a klipet ide kattintva találjátok.