"Nyilván nem volt jó, hogy elveszítettük az első fordulót, így szerettük volna meghagyni a lehetőséget arra, hogy ne tőlünk távozzon valaki. Úgy voltunk vele, hogy ha az ellenfélnek ment, akkor nekünk is sikerülni fog, így ez most nem stresszelt, hanem húzott minket előre. Szerintem végig ez vezetett a győzelemhez" - mondta Busa Gabi, miután a Bajnok lányoknak sikerült tarolniuk, és 7:0-ra hozták a szetteket. Elárulta azt is, szerinte ez a vereség megtöri-e a kékeket annyira, hogy a párbaj vesztese közülük kerüljön majd ki.

"Soha nem lehet következtetni a következő napra az adott napi teljesítmény alapján. Az Exatlonban kvázi minden nap egy tiszta lap, így senki nem engedheti meg magának, hogy elbízza magát. Bármennyire is fölényesen hoztuk az utóbbi napokban a női szetteket, a párbajban kőkeményen oda kell tennie magát az érintetteknek" - mondta. Nem tart attól, hogy esetleg neki kell párbajoznia. "Semmiképpen sem tartok a párbajtól, inkább úgy készülök, hogy én megyek, és jobb esetben csak a lányokért kell izgulnom."