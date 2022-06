Kulcsár Edina exférje egy reggeli műsorban vallotta be még április elején, hogy megismerkedett egy csinos lánnyal, akiről azóta több dolog is kiderült. Reginának hívják, és ő is túl van már egy fájdalmas szakításon, őt is megcsalták. A pár egyre több közös képet oszt meg, nemrég az Irigy Hónaljmirigy koncertről jelentkeztek be, a lányon nem sok ruha volt. "Tegnap este bemirigyeztünk babácskával" - írta a többi között Csuti a fotóhoz.