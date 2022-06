Britney Spears habzsolja az életet, mióta kiszabadult apja gyámsága alól. A napokban férjhez ment 12 évvel fiatalabb szerelméhez, és a 22 milliárd forintra becsült vagyonából is tetemesebb összeget költött el egy luxusvillára.

Britney Spears és újdonsült férje, Sam Asghari megvásárolt egy 1080 négyzetméteres villát Calabasasban, Kaliforniában, amihez egy 1,6 hektáros birtok is tartozik. Calabasasban csak a leggazdagabbak jutnak ingatlanhoz, rengeteg híres ember lakik itt, ám Britney nagyon jó áron jutott az ingatlahoz. A meghirdetett árnál sokkal olcsóbban vásárolta meg, 4,3 milliárd forintnak megfelelő összeget fizetett érte. A ház óriási, zongoraszoba, mozi és külön ajándékcsomagoló helyiség is van benne. A kertben csúszdás medence, pezsőfürdő és több szökőkút is helyet kapott.

Britney Spears esküvője nem volt botrányoktól mentes: az énekesnő első exférje, Jason Alexander betört a lakodalom helyszínére.