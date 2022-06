Egy valaki azonban mégis megpróbálta szabotálni az esküvőt.

Britney Spears és Sam Asghari csak azután szerették volna nyilvánosságra hozni a nász hírét, miután rendben lezajlott a ceremónia. A sajtó azonban megneszelte, hogy titokban készül házasodni a fiatal pár, és címlapon hozták le az anyagot, miszerint az énekesnő saját családját sem hívta meg a lagzira. Szűk baráti körben, szülei és testvére nélkül mondta ki a boldogító igent.

Szinte borítékolható volt, hogy botrányos lesz az esküvő, ám arra kevesen számítottak, hogy Britney első férje csinálja majd a balhét. Az énekesnő még 2004-ben ment hozzá gyerekkori barátjához, Jason Alexanderhez, ám a frigy nem tartott sokáig. Amint az énekesnő stábja megneszelte, milyen őrültséget követett el a sztár, azonnal érvényteleníttették a házasságot, mivel szerintük Britney nem volt beszámítható állapotban.

Britney Spears ezúttal teljes tudatában volt annak, mit csinál és a rajongók is örülnek annak, hogy Sam oldalán végre rátalált önmagára és a boldogságra. Sokan azt hitték, hogy az énekesnő családja jelenik majd meg az esküvő helyszínén, ám nem a szülők, hanem első exférje, Jason Alexander tört be a lezárt területre. A férfi élőben közvetítette az interneten, ahogy szobáról szobára járkálva keresi az énekesnőt, és végül a fegyveres biztonságiaknak kellett ártalmatlanítaniuk a háborgót – számolt be az esetről a TMZ.