Bíró Ica már többször is jelét adta annak, hogy hisz a spiritualitásban, és úgy gondolja, hogy elvesztett szerettei képesek üzenni a túlvilágról. Nemcsak édesapja, hanem nemrég elhunyt kiskutyája is gyakran szerepel az álmaiban .

Ica komolyan veszi az iskolában tanultakat, miszerint az energia nem vész el, csak átalakul. Az energiák azonban rosszak is lehetnek, melyek ellen érdemes és kell is védekezni, véli a Metál Lady. Az egykori modell és fitnesz-szakértő elképesztően nehéz időszakon ment keresztül, ugyanis a hitelei miatt több lakását is elveszítette, és a nyugdíj kapujában volt kénytelen a nulláról újrakezdenie az életét.

A Metál Lady a Story Magazin nyári különkiadásában beszélt arról, mi segít neki talpra állni, és hogyan védekezik a negatív energiákkal, valamint a Föld felől érkező káros sugárzásokkal szemben.

A régi világban a természetközeli népek tisztában voltak a Föld mélyében rejlő erővel. A káros sugárzást szőrökkel, bőrökkel, tobozzal, gesztenyével védték ki, ezeket terítették le a szobában az ágyuk alá, ahol több időt töltöttek. A tobozt és a gesztenyét én is használom erre a célra. Illetve hiszek a kristályok erejében, amelyek közül vannak olyanok, amelyek magukba szívják a negatív energiákat.

"Az új otthonomba például beszereztem sungitot. Erről az ásványról azt mondják, hogy pajzs a rossz energiák ellen, tisztítja a teret, és feloldja az energiablokkokat. Három darabom van belőle, egyet a táskámban, a másikat a hálószobában, a harmadikat pedig a konyhában tartom."