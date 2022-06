Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)Tele vagy tervekkel, ötletekkel, már ami a hivatásodat illeti, s a bolygók továbbra is támogatnak a megvalósításban. Anyagi fellendülésre is számíthatsz. A jó hírek mellett problémák is lehetnek, főként a családban. A heti horoszkóp szerint a gyermeked miatt nyugtalankodhatsz, de az is lehet, hogy idős szüleidről kell gondoskodnod.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Lehetséges, hogy le tudtál zárni magadban valamit, illetve a párkapcsolati kérdésekben is sok tapasztalatot gyűjtöttél az elmúlt időszakban. Határozottabban állsz ki magadért, mint korábban. Uralkodó bolygód, a Vénusz ugyan az Ikrek jegyébe lép, de innentől kezdve több forrásból is jöhet pluszpénz. Ha még keresed a párodat, flörtöket is hozhat ez a hét.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Rövidke jogi ügy vagy tárgyalás vár rád ezen a héten, amit gyorsan rendezhetsz. Aztán remélhetőleg kiveszed a nyári szabadságot. A bolygók jelzése szerint külföldi szerelem kezdődhet, vagy külföldi lehet az illető. Az sem zárható ki, hogy párod a nyaraláson kéri meg a kezed. A Nap ugyan kilép a jegyedből, de ettől kezdve anyagilag kárpótol, a Vénusz és a Merkúr pedig nagyon kellemes napokat jeleznek.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Üzleti sikereid tovább folytatódnak, de munkád is akad bőven. Olyan új emberekkel találkozhatsz, akikre később is számíthatsz a munkában, az üzleti életben. Ami a szerelmet illeti, könnyen belebolondulhatsz valakibe, ám csalhatatlan ösztöneiddel érzed, hogy nem bízhatsz benne... Ha mégis belemész, hamarosan rá kell jönnöd, hogy az egész csupán illúzió. Nem érdemes elkeseredni, mert a sors rövidesen kárpótol...

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Az új baráti társaságban már lehet olyan partner, akivel közös ügyek, üzletek beindításáról beszélgettek. Akármihez nyúlsz most, arannyá válik a kezedben. Ebben a partnerben valószínűleg megbízhatsz, az is lehet, hogy már korábban is dolgoztatok együtt. A bizalom ellenére is érdemes kikérdezned, hogy valóban rendelkezik-e a befektetéshez szükséges összeggel. A bolygók szerint valami nem teljesen tiszta az ügyben. Legyél nagyon figyelmes!

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Munkahelyi babérokat arathatsz le mostanában, amit a szakértelmednek és a szorgalmadnak köszönhetsz. Munkádban szinte mindig jeleskedsz, de most különösen sikeres lehetsz a bolygók szerint. Ami kérdéses, az a magánélet. A bolygók szerint meglátod azokat a pontokat, amelyeket eddig is éreztél, csak még nem tudatosodott benned: talán mégsem ő az az ember, aki mellett le akarod élni az életedet. Bizalmatlansággal nem lehet hosszú távra tervezni...

