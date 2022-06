Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint az egyik közeli kolléga kérhet segítséget tőled. Ne mondj nemet, hiszen meglehet, hogy hamarosan épp te szorulsz támaszra. Egyáltalán nem biztos, hogy attól jön a segítség, akinek adtad. De visszajön. A szeretet és a sors útjai kifürkészhetetlenek.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Párkapcsolatodban folytonos konfliktus forrása, hogy mindketten mást akartok. Nem lehetetlen azonban az összhangot megtalálni, ha igazán vágytok a másik társaságára. A bolygók segítenek benne, hogy meglásd a kompromisszumok lehetőségét.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Hétfőn az Ikreknek különösen erős megérzéseket jeleznek a bolygók. Most képes leszel egyszerre összpontosítani a részletekre és a nagy egészre is, ami valljuk be, olyan nagyon nem jellemez téged. Jó döntéseket hozhatsz az üzletben és a magánéletben egyaránt.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Begubózol magadba, valami bánthat. Pedig nyitnod kellene, ha tényleg akarod a megoldást. Fordulj nagyobb nyitottsággal és szeretettel párod felé, és tárd ki előtte a szívedet. Olyan válaszokat kaphatsz hétfőn, amelyek igencsak meglepnek...

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Hajlamos vagy túltervezni magad, ezért kisebb zavarokra, félreértésekre számíthatsz, amiket nem lesz könnyű kimagyarázni. Mint mindig, hétfőn is a legjobb út az őszinteség lehet, a szépítő hazugságokat ugyanis már nem tudod fejben tartani...

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Hétfőn képes leszel a rejtett összefüggéseket is azonnal meglátni. Értékes felismeréseid lehetnek a jövőbeni tervekkel kapcsolatosan. Az is lehetséges, hogy olyan munkalehetőséget kapsz, amit vétek lenne visszautasítani.

Az összes jegy részletes napi horoszkópjáért kattints ide!