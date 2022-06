Margenak nemrég jött ki új albuma, a Zsuzs, amelyben újraértelmezett önmagát mutatta meg, most pedig friss klipben láthatjuk, hogyan lépett tovább a mámoros éjszakákon és toxikus kapcsolatokon.

A "Nélküled" című dal mindenkinek a sztorija: mindenkinek van az életében olyan toxikus ember, aki elhiteti vele, hogy nem megy nélküle.

"Tudjuk jól, hogy pont az ilyen dolgok/emberek nélkül megy csak igazán. Ugyanaz a mámor jön az alkohollal, a droggal és a "toxic l'amour"-ral. Az a tapasztalatom - fogalmazott Marge.

A klip rendezője így mesélt a képi anyagról:

A videó abból indult ki, amit Zsuzsinak jelent a dal - mámoros éjszakák hátrahagyása és a továbblépés. "Ezen a vonalon indultam el, viszont, ahogy a saját privát videóimat kezdtem el összevágni, (amiket az elmúlt évek alatt, különböző életszakaszokban vettem fel magamnak) ez kicsit metaforává formálódva egy új jelentést is szült. Hátrahagyni azt, ami mérgező már számodra, majd igazán megismerni, megtalálni és szeretni önmagad és azt érezni, hogy egyedül is minden kerek, illetve, hogy megtaláltad a helyed a világban.

Azt szeretem ebben a dalban, hogy ennyiféleképpen lehet értelmezni, és ahogy én az érzéseimre találtam benne, mások is rátalálhatnak. Ezért is szerettem volna arc nélkül hagyni a videót, mert nem az a lényeg, hogy hogy nézek ki, vagy hogy ki van mögötte, hanem az érzések, amiket éreztem, az élmények, amiket megéltem, és hogy hová jutottam - és hogy ez innentől nem egy személyes sztori, bárki másra is igaz lehet, hisz sokan megyünk hasonló dolgokon keresztül."