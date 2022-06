Hajdú az iWiW-en bukkant rá a hirdetésre körülbelül 15 évvel ezelőtt, egy filmhez statisztákat kerestek. nem tudta pontosan, miről van szó, de szerette volna kipórbálni magát.

"Úgy éreztem, érdekes lenne egy napot eltölteni a kamerák társaságában, ekkor ugyanis még nem voltam standupos. A forgatási helyszínen láttam, hogy a főszereplőket meztelenül sminkelik, akkor megdöbbentem, de úgy voltam vele, most már nem szállok ki. A jelenetemben öltönyt kellett felvennem, a lányok pedig koktélruhában voltak. Egy bulin kellett tombolnunk, amin a főszereplők egymásnak estek és előttünk kezdtek el szexelni. Eleinte nyilván furcsa volt, de pár óra alatt hozzá lehetett szokni a látványhoz. Utólag azt mondom, vicces és érdekes élmény volt, be is raktam a sztorit az egyik műsoromba" - mesélte a Blikknek a humorista.