Luna nem bírta tovább, válaszolt az őt kritizálóknak:

"Úgy gondolom, senki életében nem tettem kárt soha, nem bántottam senkit, nem is ítélkeztem senki felett, nem szóltam bele soha senki életébe. Ha volt is negatív véleményem, inkább magamban tartottam, nem szeretem azokat az embereket, akik bántanak másokat bármilyen formában, igyekszem jó ember lenni, mindenben megtalálni a jót, szeretetben és boldogságban tölteni a mindennapjaimat. Mégis azt tapasztalom, hogy az emberek ítélkeznek felettem, elítélnek, utálnak, kinevetnek, elemzik a személyiségem, hogy milyen ember lehetek... Bevallom, fáj olvasni, hogy mások szörnyű embernek tartanak csak azért, mert próbálok élni, saját döntéseket hozni, és haladni előre. Nem biztos az sem, hogy mindig jól döntök, lehet, nem vagyok egy példamutató ember, de a döntéseimmel csak is magamat bántottam az életben, senki mást. Ezekből lettek/lesznek majd a tanulságok, kudarcok, vagy az összetört szívek. Nem félek ettől sem, állok elébe. Nem tudhatom, mi vár rám a jövőben, csak azt tudom, hogy mindig mindent szívből teszek. Épp ezért minden este nyugalomban, tiszta lelkiismerettel tudom nyugovóra hajtani a fejem."