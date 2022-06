Nem nagyon találni szabad felületet annak a 34 éves nőnek a testén, aki a tetoválások előtti és utáni fotókat is megosztott követőivel a social médiában.

A 34 éves, Virginiában élő Julia Nino erotikus modellként dolgozik, ami annyit tesz, hogy a 18+-os Instagram-fotóin kívül fizetős OnlyFans-oldala is van, ahol az igazi felnőtt tartalmakat láthatjk követői. Akadnak is szép számmal, ám amilyen sokan rajonganak érte, annyian meg is vetik a külseje miatt a nőt.

A kérdésekre mindig nyitott nő sokféle reakcióval találkozott már.

„Egyszer két lány elment mellettem az üzletben, és hallottam, hogy a külsőmről beszéltek, és arról, hogy milyen csúnya vagyok. Volt, hogy egy idősebb úr odajött hozzám, és azt mondta: „Tudod, amikor gyerek voltam, azért fizettem pénzt, hogy olyan embereket lássak, mint amilyen te vagy," Egy nő pedig azt mondta egyszer, hogy ha idősebb leszek, sok pénzt fogok költeni sminkre, hogy elfedjem az összes tetoválást az arcomon, mert addigra nagyon csúnyák lesznek" - mesélte a Daily Starnak, hozzátéve, hogy a közösségi médiában is kap negatív véleményeket.

„Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy meg kellene ölnöm magam, mert amilyen csúnyán nézek ki, biztos, hogy vagy „meglazult egy csavar", vagy borzasztó gyerekkorom lehetett."

Julia azonban az ilyen megjegyzésekkel nem foglalkozik, mivel tetoválásaira, mint az önkifejezés pozitív formájára gondol, és az a vágy hajtja, hogy erősebb legyeb a fájdalomnál.

Bár a testére tetovált japán motívumoknak sokféle jelentést lehet tulajdonítani, Julia azt mondja, nincs sok inspiráció mögöttük.