Ha budapesti vagy és egy délutánt vagy egy napot a Duna-parton töltenél, szinte biztos, hogy eddig a Római-partot választottad a kiruccanásod célpontjául. Érthető, hiszen van ott minden, ami egy klassz nap vagy néhány óra eltöltéséhez kell: vízpart, strand és mindenféle kajáldák tucatjai várnak rád. Ha azonban új helyeket is felfedeznél, érdemes nem csak Budában, de Pestben is gondolkoznod. Megnéztük az újonnan átadott pesterzsébeti Duna-sétányt és a pont vele szemben húzódó Kolonics György-sétányt. Nektek is jó szívvel ajánljuk mindkettőt egy hétvégi kikapcsolódáshoz.

A Budapesten élő ember talán még jobban vágyik a természet közelségére, mint azok, akik kisebb településen laknak. Ha a belvárosban élsz, akkor pedig egyenesen kötelező néha kijjebb moccanni, még akkor is, ha a bulinegyed vagy a nyüzsgő belső kerületek szerelmese vagy. Ha nincs időd vagy pénzed hosszabb időre elutazni, egy-egy természetben töltött napot minimális utazással simán megengedhetsz magaddal. Ki sem kell mozdulnod a városból ahhoz, hogy mégis úgy érezd egy egészen más világba csöppentél.

A Pesterzsébeti Duna-part és a Kolonics György sétány bár közel fekszenek egymáshoz, akár egy-egy külön sétát is megérnek, de ha bírod a gyaloglást, akkor egy nap alatt megnézheted mindkettőt.

Pesterzsébet Duna-part: Duna sétány

2022 tavaszán adták át a pesterzsébeti Duna-parton a Duna sétányt, amely a XX. kerületi Gubacsi hídtól a strand mellett indul dél felé és párhuzamosan fut a Vízisport utcával. Ha ide kimész, tulajdonképpen pontosan azt kapod, mint ha a Kopaszi-gátra látogatnál el: különféle vendéglátóhelyek teraszán ücsörögve gyönyörködhetsz a Dunában és élvezheted a nyári nap sugarait. Szuper választás lehet a Vakvarjú csónakház, de ha hekkezni szeretnél, betérhetsz a Halas Gusztihoz is, ami már a 600 méternyi kiépített szakasz végén található. Az új sétány nem túraútvonal, ha a gyaloglás a cél, akkor ne ezt válaszd, de ha csak sétálnál egyet és eszegetnél-iszogatnál valamit, akkor itt megtalálod a számításodat. Ha még több időt eltöltenél itt, nyáron a csepeli strandon is időzhetsz egy kicsit vagy felfrissítheted magad a séta után.

A gyönyörűen kiépített sétányon bőven helyeztek el padokat, asztalokat és ivókutakat is. Néhány helyen ún. okospadokkal is találkozhatsz, ahol ingyenes wifi és telefontöltési lehetőség is a rendelkezésedre áll. Ha gyerekekkel mész, ne hagyd ki a vizes játszóteret és a közösségi kertet is nézd meg.

A sétányt könnyű megközelíteni tömegközlekedéssel. Ha a belvárosból mész, a legjobb ha a Boráros téren HÉV-re szállsz, de a 23-as busz is tökéletes választás, amelyről Pesterzsébet-felsőn kell leszállni

A Duna sétány nincs egész nap nyitva, május 1-jétől szeptember 30-ig reggel 6-tól este 10-ig látogatható, október 1. és április 30. között pedig reggel 7-től este 8-ig.

Kolonics György sétány

A pesterzsébeti sétánnyal pont szemben, a Gubacsi híd másik lábánál, szintén déli irányba kezdődik a Kolonics György sétány, ami már komolyabb gyaloglásra is alkalmas. A sétány 5 kilométer hosszú, a hídtól a Nádfedeles csárdáig tart, a Kis-Duna partján pedig már néhány száz métert követően igazi vadregényes, ám szemmel láthatóan gondozott környezetbe csöppenünk, ami tulajdonképpen egyedülálló Budapesten.

Ha teraszozni, üldögélni, enni-inni szeretnél, akkor inkább a másik oldalt válaszd, de ha sétálnál egy jót, akkor ez a te tökéletes úti célod. Az 5 kilométeres szakaszon sűrű, náddal benőtt részeket is találsz, kacsák, hattyúkat és teknősbékákat mindenképpen látni fogsz, ugyanis a háborítatlanságnak köszönhetően a terület élővilága nagyon gazdag.

A Kis-Duna ligetnél érdemes egy fahídon átkelve kicsit letérni a part menti ösvényről, ugyanis itt található az 5 állomásos Kis-Duna-öböl tanösvény. Az ösvényen továbbhaladva a Daru-domb következik, padokkal, csúszdával, fitneszeszközökkel. Itt nézhető meg az Ősi elődeink-szoborcsoport is.

Ha megéhezel, megszomjazol, a sétány mindkét végén van lehetőséged ételhez, italhoz jutni. A Gubacsi-híd oldalán népszerű a Hekkező, ahol közvetlenül a Duna-parton üldögélhetsz, a másik oldalon pedig a Nádfedeles csárda várja a kirándulókat.

A Kis-Duna parti sétányt 2017-ben nevezték át Kolonics György sétányra, megemlékezve a 2008-ban fiatalon elhunyt sportolóról.

A Kolonics György sétányra nagyon egyszerű eljutni tömegközlekedéssel is. Mehetsz HÉV-vel, akkor a Gubacsi-híd felől kezded a sétát, de a 179-es, 148-as, 138-as autóbusszal is elérhető, valamint a 151-es és 71-es busszal is megközelítheted, így a Kis-Duna-öböl tanösvény bejáratánál lyukadsz ki.