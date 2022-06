Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

Egy kis huncutság kell az élethez. Nevezheted humornak, lazaságnak, derűnek, mindegy. Az se baj, ha rajtad nevetnek, csak te is tudj nevetni, mindenen.

Főleg az elmúláson és halálon nevess. Halhatatlan lelked egy halandó testben, múlandó életben él, ahol még a legerősebb tölgyfa is kidől, akkor is, ha nem beteg, mert ez itt mindennek a sorsa. Légy átutazó. Vagyis szabad – és gyönyörködj a tájban. Még boldog is lehetsz – de csak átmenetileg. Né élj úgy, mint a madár, melynek levágták a szárnyait.

