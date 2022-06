Nem mondhatni, hogy a hónap legkedvezőbb napja lenne ez a mostani hétfő, de utólag nagyon jól jöhetsz ki belőle. Hozhat ellentéteket, vitás helyzeteket, de nagyszerű megoldásokat is. Vajon mit jelez mára a napi horoszkóp?

Kos (03.21.-04.20.)

Erősnek, eltökéltnek érezheted magad hétfőn, s így most minden hosszú távú tervedben sikert és áttörést tapasztalhatsz meg. Viszont türelmetlen is lehetsz, ha valaki nem veszi ki a részét a munkából, vagy nem úgy, ahogy szeretnéd.

Bika (04.21.-05.20.)

A feszültség egyre növekszik benned, amire a partnered még rá is tesz egy lapáttal. De te is tudod, hogy nem varrhatsz minden felelősséget a nyakába. Van valami, amiért te is sokat tehetsz: próbáld legyőzni a makacsságodat. Nem könnyű feladat...

Ikrek (05.21.-06.21.)

Minden jó csak addig tart, amíg megbecsülve érzed magad. Erre gondolj, ha úgy tűnik, mintha valamit elveszítenél a jelenlegi helyzetedben. Talán csak az unalom teszi, hogy másra vágysz. Vagy ami még rosszabb, egy negatív példa.

Rák (06.22-07.22.)

Fontos lenne, hogy ne csak az otthonodat, hanem a lelkedet is „kitakarítsd". Tegyél rendet az érzéseid között, rendezd a gondolatokat, hogy aztán feltöltődve, a tetterőt visszanyerve hatékonyan működhess a való világban is.

Oroszlán (07.23-08.22.)

Szenvedélyes napra számíthatsz hétfőn. A lelkesedés hozhat sikeres munkát, ügyes feladatmegoldást, de azt is, hogy bizony nem nézed, ki a másik, talán még a főnöködnek is beolvasol, ha a helyzet úgy hozza. Nem ártana a megfontoltság...

Szűz (08.23-09.22.)

Mostanság képtelen vagy lazítani, egyfolytában meg akarsz oldani valamit. Pedig nem lehet mindig a tökéletességre törekedni. Bízz kicsit a sorsban, és akkor meglátod, néha maguktól is megoldódnak a dolgok. Jobban is, mint gondolnád!

