A kollagén egyfajta fehérje, amely nagyban hozzájárul csontjaink, fogaink, bőrünk, hajunk, körmeink ízületeink és izmaink jó állapotához. Most pedig megmutatjuk a legjobb természetes kollagénforrásokat is.

A kollagén igazi csodaszer, amely az egészségünk és a szépségünk egyik záloga lehet. A kollagén voltaképpen olyan, akár egy ragasztó, amely összetartja az emberi testet és rugalmassá, életerőssé teszi. Nem véletlen, hogy a szervezetben található fehérje 30%-át is ez teszi ki.

A kollagén élettani hatása számos területen megmutatkozik. Serkenti a haj és a köröm növekedését és javítja az állapotukat is. Feszesíti a bőrt, valamint kisimítja a ráncokat. Nagyban növelheti a csontok, a porcok, az ízületek rugalmasságát, így kiváló a mozgásszervi megbetegedések megelőzésére is. A baj csupán az, hogy minél idősebbek leszünk, annál kevesebb kollagént állít elő a szervezetünk. Többek között ezért is válunk egyre ráncosabbá, lesz élettelen, száraz a hajunk, kopnak az ízületeink vagy válnak törékennyé a csontjaink.

Tehetünk-e bármit?

A válasz egyértelműen IGEN. Bár az öregedést nem fordíthatjuk vissza vagy állíthatjuk le, jelentősen csökkenthetjük, ha megfelelő mennyiségű és minőségű kollagént juttatunk a szervezetünkbe – méghozzá belülről, azaz az étkezésünkkel. Manapság már rengeteg étrendkiegészítőt lehet kapni, amely kollagént tartalmaz, akik azonban a természetes megoldások híve, és a mindennapi étkezéssel növelnék a napi kollagéntbevitelt, azoknak a következő ételek fogyasztását ajánljuk.

Húsleves (kocsonya)

A húsleves mindenre IS jó. Megfázásra, gyomorpanaszokra és igen, a kollagénszint növelésére is. Minél kocsonyásabb hidegen a levesünk, annál értékesebb a kollagén szempontjából is.

Zselatin

Az étkezési zselatint olyan fehérjék alkotják, mint a kollagént, így kiváló pótlóanyag, ráadásul mivel semleges ízű, így számos édes és sós ételhez felhasználható.

Húsfélék

Valószínűleg nem meglepő, hogy ha a húsleves kiváló kollagénforrás, akkor a különféle húsok is azok. Érdemes nem csupán magát a húst, hanem a ragacsos, zselés szaftot valamint a hal bőrét is elfogyasztani, mert ezek is igen gazdagok kollagénben.

Kollagénes kávé

Már létezik olyan étrend-kiegészítő, ami a zöldkávé kivonat, a kollagén és a hialuronsav erejével segít visszaállítani bőrünk szépségét, rugalmasságát, fiatalos állapotát.