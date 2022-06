Az Instagramon megosztott fotók egy magazinfotózáson készültek, és a sztárnak annyira tetszettek, hogy muszáj volt megosztania rajongóival is.

Anne Hathawayt visszafogott nőnek ismertük meg; ki gondolta volna, hogy a dominaszerep is jól állna neki. Márpedig jól áll.

Ő is így gondolhatta, mert a címlapfotó után egy egész fotósorozatot is megosztott, ami a vele készült cikkben is megtalálható.

A cikkben Anne Hathaway 20 kérdésre válaszol, melyet barátai és rajongói tettek fel neki. Az Oscar-díjas sztár a magazin hasábjain megjelenő fotók mindegyikén elképesztően szexi.