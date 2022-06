Szeretne dolgozni, hasznos tagja lenni a társadalomnak, de jelenleg anyja még dolgozni sem engedi őt, mondván, nagyon félti gyermekét.

Tánczos Gábor, aki a gyilkosság idején 19 éves volt, a rendőrségen ugyan többször is beismerte a bűncselekményt, a bíróságon már tagadta, hogy ő követte volna el a gyilkosságot, és ehhez azóta is tartja magát.

Édesanyja, Gyöngyi szerint nem élnek elszigetelten, időnként az utcára is kilépnek, például szavazni is voltak, de a gyermeke ártatlanségában biztos anya azt is tudja, hogy nem mindenki szimpatizál velük, így nem feltétlenül érzi magukat biztonságban. Ráadásul Gábornak a gerincbetegsége miatt fűzőt kell viselnie, ő pedig daganatos beteg, és már több műtéten is átesett. Bár tudja, hogy a ma már 43 éves fia szeretne hozzájárulni a családi büdzséhez, annál jobban félti a fiát, hogy dolgozni engedje.

"Jobb, ha itthon marad. Nem vakaródzik a szobájában, hanem állandóan képzi magát. Nyelveket tanul, és jogi anyagokat tanulmányoz. Büszke is vagyok rá" – mondta el Gyöngyike a Borsnak.

Tánczos Gábor ennél többre vágyik: "Természetesen vágyom azokra a dolgokra, melyekre bárki más. Szeretnék barátnőt, családot, de egyelőre nem tudható, hogy ezek az álmok mikor válnak valóra."